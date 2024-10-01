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Кресло лаунж Joaquin, серый

Артикул: CH-068-070
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло лаунж Joaquin не только привлекает внимание своим современным дизайном, но и демонстрирует высокую функциональность. Это изделие идеально подходит для создания уютной атмосферы в любых пространствах. Его можно удачно разместить как в расслабляющей зоне кафе, так и в деловом офисе, где важно сочетание стиля и комфорта. Серый оттенок ткани букле легко комбинируется с различными цветовыми палитрами интерьера, что делает его универсальным элементом меблировки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина655 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Глубина упаковки580 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Вес упаковки14.45 кг

Отзывы

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