Характеристики товара
Описание
Кресло лаунж Joaquin не только привлекает внимание своим современным дизайном, но и демонстрирует высокую функциональность. Это изделие идеально подходит для создания уютной атмосферы в любых пространствах. Его можно удачно разместить как в расслабляющей зоне кафе, так и в деловом офисе, где важно сочетание стиля и комфорта. Серый оттенок ткани букле легко комбинируется с различными цветовыми палитрами интерьера, что делает его универсальным элементом меблировки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина655 мм
- Глубина710 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьябукле
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки660 мм
- Глубина упаковки580 мм
- Объём упаковки0.26 м3
- Вес упаковки14.45 кг