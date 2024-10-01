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Кресло лаунж Tail, кремовый

Артикул: CH-068-062
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло Tail в коричневом цвете прекрасно дополнит скандинавский и современный интерьер. Без подлокотников и в лаконичном стиле, оно станет элегантным акцентом в любом помещении, добавляя уют и элегантность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина675 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья675 мм
  • Глубина сиденья535 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки360 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки12.10 кг

Отзывы

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