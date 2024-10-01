Характеристики товара
Описание
Кресло Tail в коричневом цвете прекрасно дополнит скандинавский и современный интерьер. Без подлокотников и в лаконичном стиле, оно станет элегантным акцентом в любом помещении, добавляя уют и элегантность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина675 мм
- Глубина740 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья675 мм
- Глубина сиденья535 мм
- Высота до сиденья445 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьябукле
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки840 мм
- Высота упаковки360 мм
- Глубина упаковки650 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Вес упаковки12.10 кг