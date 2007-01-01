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Кресло Valen 2

Артикул: CH-078-229
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкое уютное кресло в современном стиле, обитое микровелюром, на каркасе из черного металла. Благодаря своему универсальному дизайну и лаконичному сочетанию цветов такое кресло гармонично впишется практически в любой современный интерьер кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или дома.

КОМФОРТНЫЙ ДИЗАЙН
Дизайн модели основан на выдержанной цветовой гамме. Линии металлического каркаса, опоясывающие мягкое сидение, делают дизайн модели особенно стильной. Ножки плавно переходят в подлокотники и спинку, подчеркивая каждый изгиб кресла. Спинка, отклоненная под небольшим углом, и мягкая подушечка на сидении дают еще больший комфорт при использовании.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
На шарнирах позволяют без помех использовать кресло на неровной поверхности. На опорах имеются подпятники из эластичной резины, которые придают антискользящие свойства.

КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ
Кресло изготовлено из материалов высокого качества. Каркас выполнен из металла и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Использование шелковистого микровелюра в качестве обивки делает модель не только по современному стильной, но и практичной.
Максимальная статическая нагрузка на кресло – 260 кг.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ
Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители, в соответствии с инструкцией.

*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина665 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота830 мм
  • Вес12.62 кг
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, темно-коричневый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки13.66 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Valen 2
Кресло Valen 2
19 790
В корзине

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