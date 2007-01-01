Характеристики товара
Описание
Кресло лаунж Lazy в современном стиле легко дополнит интерьер дома, офиса или общественных зон. Бежевый оттенок и ткань букле придают ему универсальный вид, а отсутствие подлокотников сохраняет лёгкость формы и компактность. Сиденье шириной 75 см и мягкая спинка глубиной 54 см обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Обивка из букле приятна на ощупь, устойчива к износу и легко очищается, что делает кресло удобным для регулярного использования. Скрещенные металлические ножки обеспечивают прочность, выдерживая до 120 кг. Кресло Lazy идеально впишется в гостиные, кухни-студии, офисные лаунж-зоны и общественные места, создавая уют и стиль.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Глубина860 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья750 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес13.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалметалл, букле
- Материал сиденьябукле
- Цветбежевый
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки430 мм
- Вес упаковки15.40 кг
- Объём упаковки0.32 м3
- Габариты упаковки для логистики980
- Изделия стопируютсяНет