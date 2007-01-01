Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло лаунж Lazy, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло лаунж Lazy, бежевый
27 990
Кресло лаунж Lazy, бежевый - фото 1Кресло лаунж Lazy, бежевый - фото 2Кресло лаунж Lazy, бежевый - фото 3Кресло лаунж Lazy, бежевый - фото 4Кресло лаунж Lazy, бежевый - фото 5Кресло лаунж Lazy, бежевый - фото 6Кресло лаунж Lazy, бежевый - фото 7
Кресло лаунж Lazy, бежевый

Артикул: CH-081-498
Основные характеристики
  • Ширина750 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья750 мм
Характеристики товара

Описание

Кресло лаунж Lazy в современном стиле легко дополнит интерьер дома, офиса или общественных зон. Бежевый оттенок и ткань букле придают ему универсальный вид, а отсутствие подлокотников сохраняет лёгкость формы и компактность. Сиденье шириной 75 см и мягкая спинка глубиной 54 см обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Обивка из букле приятна на ощупь, устойчива к износу и легко очищается, что делает кресло удобным для регулярного использования. Скрещенные металлические ножки обеспечивают прочность, выдерживая до 120 кг. Кресло Lazy идеально впишется в гостиные, кухни-студии, офисные лаунж-зоны и общественные места, создавая уют и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья750 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес13.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл, букле
  • Материал сиденьябукле
  • Цветбежевый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Вес упаковки15.40 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Габариты упаковки для логистики980
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

