Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина550 мм
- Высота960 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес8 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасамассив дерева
- Цветбежевый, золотой
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки1060 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Объём упаковки0.38 м3
- Изделия стопируютсяНет