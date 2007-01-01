Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Adriano 2 молочный
Кресло Adriano 2 молочный
12 оценок
18 190
Кресло Adriano 2 молочный

Артикул: CH-081-703
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Ширина - 56; Глубина - 55; Высота - 96; Ширина сиденья - 51; Глубина сиденья - 48; Высота сиденья - 48;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый, золотой
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки1060 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

