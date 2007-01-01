Характеристики товара
Описание
Современное компактное кресло для персонала будет хорошо смотреться в открытых офисах и коворкингах. Сетчатая спинка обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха, что немаловажно при длительной работе. Широкие пластиковые подлокотники являются частью каркаса.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина665 мм
- Высота900/1040 мм
- Ширина сиденья495 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья430/570 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки280 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет