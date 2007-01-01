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Настоящее фото товара Кресло Моррис, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Моррис, черный
13 оценок
14 290
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Кресло Моррис, черный

Артикул: CH-087-798
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1180/1280 мм
  • Ширина сиденья495 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уникальный современный дизайн кресла напоминает автомобильное сиденье. Надежное кресло руководителя оснащено сетчатой спинкой с градиентом от светлого к темному. Эргономичная форма спинки повторяет изгибы тела, а широкий мягкий подголовник интегрирован в каркас. Кресло выдерживает нагрузку до 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1180/1280 мм
  • Ширина сиденья495 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья430/530 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки270 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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