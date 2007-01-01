Характеристики товара
Описание
Уникальный современный дизайн кресла напоминает автомобильное сиденье. Надежное кресло руководителя оснащено сетчатой спинкой с градиентом от светлого к темному. Эргономичная форма спинки повторяет изгибы тела, а широкий мягкий подголовник интегрирован в каркас. Кресло выдерживает нагрузку до 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина600 мм
- Высота1180/1280 мм
- Ширина сиденья495 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья430/530 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Ширина упаковки910 мм
- Высота упаковки690 мм
- Глубина упаковки270 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет