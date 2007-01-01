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Настоящее фото товара Кресло Саммит, коричневый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Саммит, коричневый, экокожа
10 оценок
38 290
Товар в корзине. Перейти
Кресло Саммит, коричневый, экокожа - фото 1Кресло Саммит, коричневый, экокожа - фото 2Кресло Саммит, коричневый, экокожа - фото 3Кресло Саммит, коричневый, экокожа - фото 4Кресло Саммит, коричневый, экокожа - фото 5

Кресло Саммит, коричневый, экокожа

Артикул: CH-087-303
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1215/1315 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло олицетворяет идеальное сочетание комфорта и элегантности. Оно обеспечивает надёжную поддержку поясницы, гарантируя максимальный уровень удобства. Изысканные алюминиевые подлокотники с мягкими накладками придают креслу роскошный вид и создают неповторимую атмосферу в вашем интерьере. Это кресло обладает утончённым и современным дизайном.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1215/1315 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки890 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки350 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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