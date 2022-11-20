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Кресло офисное Афина, ПЛ

Артикул: CH-051-491
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении.

Возможные цвета исполнения: Черный, Серый, Оранжевый, Синий, Зеленый

Материалы исполнения модели

Материалы возможного исполнения на заказ

Сетка\экокожа Терра; цвет - черный, серыйЭкокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа ARIES черный, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01 серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный
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Основные характеристики

  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаСетка\экокожа Терра
  • Наполнительпоролон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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