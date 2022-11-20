Характеристики товара
Описание
Подлокотники - пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении.
Возможные цвета исполнения: Черный, Оранжевый, Красный, Синий
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Ткань TW, спинка - сетка
|Ткань: Ткань TW-11 черный, TW-12 серый, Ткань TW-10 синий, Ткань TW-13 бордо, Ткань TW-08 красный Сетка: Красная, Черная, Синяя, Оранжевая
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина640 мм
- Высота1445/1600 мм
- Глубина сиденья550 мм
- Высота до сиденья470/600 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- ОбивкаТкань TW, спинка - сетка
- Наполнительпоролон
- Цветкрасный, черный
- Страна изготовленияРоссия