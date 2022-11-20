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Кресло офисное Адонис, пластик

Артикул: CH-051-489
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении.

Возможные цвета исполнения: Черный, Оранжевый, Красный, Синий

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань TW, спинка - сеткаТкань: Ткань TW-11 черный, TW-12 серый, Ткань TW-10 синий, Ткань TW-13 бордо, Ткань TW-08 красный Сетка: Красная, Черная, Синяя, Оранжевая
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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1445/1600 мм
  • Глубина сиденья550 мм
  • Высота до сиденья470/600 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаТкань TW, спинка - сетка
  • Наполнительпоролон
  • Цветкрасный, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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