Кресло офисное Scheme, голубой
Кресло офисное Scheme, голубой
11 оценок
13 990
Кресло офисное Scheme, голубой
Кресло офисное Scheme, голубой

Артикул: CH-083-692
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Высота1170/1270 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло - это оригинальный, выразительный дизайн и комфортные габаритные размеры. В набивке использован поролон высокой плотности.

Кресло отличается своим актуальным, эргономичным дизайном.
Высокая, вентилируемая спинка с мягкими вставками поддерживает осанку ровной и снижает усталость спины.
Модель оснащена механизмом качания. Вентилируемая спинка кресла. Обивка кресла выполнена из высококачественной мебельной ткани. Она устойчива к износу, создает комфортные условия в любом температурном режиме и неприхотлива в уходе.
Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Высота1170/1270 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья485/585 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки14.01 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

