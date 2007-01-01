Характеристики товара
Описание
Кресло - это оригинальный, выразительный дизайн и комфортные габаритные размеры. В набивке использован поролон высокой плотности.
Кресло отличается своим актуальным, эргономичным дизайном.
Высокая, вентилируемая спинка с мягкими вставками поддерживает осанку ровной и снижает усталость спины.
Модель оснащена механизмом качания. Вентилируемая спинка кресла. Обивка кресла выполнена из высококачественной мебельной ткани. Она устойчива к износу, создает комфортные условия в любом температурном режиме и неприхотлива в уходе.
Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Высота1170/1270 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья485/585 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяткань
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки14.01 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет