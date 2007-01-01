Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Flux, черный, 6 массажных модулей, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Flux, черный, 6 массажных модулей
13 оценок
21 490
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Flux, черный, 6 массажных модулей - фото 1Кресло офисное Flux, черный, 6 массажных модулей - фото 2Кресло офисное Flux, черный, 6 массажных модулей - фото 3
NEW

Кресло офисное Flux, черный, 6 массажных модулей

Артикул: CH-083-688
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Высота1120/1220 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Виго
Фотография товара Кресло Виго от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло офисное - отличное решение для тех, кто стремится сделать свое рабочее место максимально комфортным. Функция вибромассажа позволит облегчить даже самые напряженные рабочие будни.

6 массажных модулей помогут снять напряжение прямо во время рабочего дня.
Благодаря стильному дизайну кресло гармонично впишется в дизайн любого офиса.
Детально продуманная конструкция кресла повторяет изгибы тела и поможет поддерживать Вашу спину в физиологически оптимальном положении.
Удобные широкие ручки подлокотников обеспечивают дополнительный комфорт пользователя.
Тип питания - от сети 220 Вольт.
Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Высота1120/1220 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья480/580 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки17.35 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

