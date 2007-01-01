Характеристики товара
Описание
Кресло офисное - отличное решение для тех, кто стремится сделать свое рабочее место максимально комфортным. Функция вибромассажа позволит облегчить даже самые напряженные рабочие будни.
6 массажных модулей помогут снять напряжение прямо во время рабочего дня.
Благодаря стильному дизайну кресло гармонично впишется в дизайн любого офиса.
Детально продуманная конструкция кресла повторяет изгибы тела и поможет поддерживать Вашу спину в физиологически оптимальном положении.
Удобные широкие ручки подлокотников обеспечивают дополнительный комфорт пользователя.
Тип питания - от сети 220 Вольт.
Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Высота1120/1220 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья480/580 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки17.35 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет