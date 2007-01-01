Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Scheme, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Scheme, черный, белый
9 оценок
14 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Scheme, черный, белый - фото 1Кресло офисное Scheme, черный, белый - фото 2Кресло офисное Scheme, черный, белый - фото 3Кресло офисное Scheme, черный, белый - фото 4Кресло офисное Scheme, черный, белый - фото 5Кресло офисное Scheme, черный, белый - фото 6
NEW

Кресло офисное Scheme, черный, белый

Артикул: CH-083-693
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Высота1170/1270 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Виго
Фотография товара Кресло Виго от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В набивке использован поролон высокой плотности.
Кресло отличается своим актуальным, эргономичным дизайном и тщательно подобранными материалами.
Высокая, вентилируемая спинка с мягкими вставками поддерживает осанку ровной и снижает усталость спины.
Модель оснащена механизмом качания. Вентилируемая спинка кресла. Обивка кресла выполнена из высококачественной мебельной ткани. Она устойчива к износу, создает комфортные условия в любом температурном режиме и неприхотлива в уходе.
Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Высота1170/1270 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья485/585 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветчерный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки14.60 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от13 39024
17 490 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), голубой

6
Фотография товара Диван Mario Bellini от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Mario Bellini, произведённого компанией ChiedoCover
от275 490
Оптовая цена

Диван Mario Bellini

83
Распродажа
Фотография товара Стул пластиковый Milto, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Milto, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99034
5 990 ₽Оптовая цена

Стул пластиковый Milto, белый

26
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Диван Бизнес, черный, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Диван Бизнес, черный, двухместный

52
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs ST-DOMINGO, песочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs ST-DOMINGO, песочный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло руководителя TopChairs ST-DOMINGO, песочный

26
New
Фотография товара Диван Gawaii, 1600*715 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Gawaii, 1600*715, произведённого компанией ChiedoCover
от19 59038
31 390 ₽

Диван Gawaii, 1600*715

99
Настоящее фото товара Стул Атлант бордо, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Атлант бордо

56
Фотография товара Диван Честер, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от73 490

Диван Честер, черный

100
Фотография товара Кресло Start RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Start RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Кресло Start RCH, черный

14
Фотография товара Диван Линейный, экокожа Elena 573Т, ножки бук, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Линейный, экокожа Elena 573Т, ножки бук, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490

Диван Линейный, экокожа Elena 573Т, ножки бук, морилка венге

11

Другие товары из раздела офисные кресла

Фотография товара Кресло Net RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Net RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Кресло Net RCH, черный

13
Фотография товара Кресло Hugo RCH от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH

14
Настоящее фото товара Кресло Вип 2Д, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена

Кресло Вип 2Д

15
Настоящее фото товара Кресло Танго 2ДС, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Кресло Танго 2ДС

8
Настоящее фото товара Кресло Sbline 29, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Кресло Sbline 29

5
Настоящее фото товара Кресло Классик, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена

Кресло Классик

15
Фотография товара Кресло Kent Комфорт Н/П, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kent Комфорт Н/П, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 690
Оптовая цена

Кресло Kent Комфорт Н/П, хром

10
Настоящее фото товара Кресло Ray RCH, низкая спинка RPM-28, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 090

Кресло Ray RCH, низкая спинка RPM-28, бежевый

5
В наличии 4 шт.
New
Фотография товара Кресло подростковое Choir, серо-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло подростковое Choir, серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Кресло подростковое Choir, серо-синий

6
В наличии 87 шт.
New
Фотография товара Кресло Extension, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Extension, черный, произведённого компанией ChiedoCover
23 790

Кресло Extension, черный

14

Товар в корзине

Кресло офисное Scheme, черный, белый
Кресло офисное Scheme, черный, белый
14 390
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от13 39024
17 490 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), голубой

6
Фотография товара Диван Mario Bellini от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Mario Bellini, произведённого компанией ChiedoCover
от275 490
Оптовая цена

Диван Mario Bellini

83
Распродажа
Фотография товара Стул пластиковый Milto, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Milto, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99034
5 990 ₽Оптовая цена

Стул пластиковый Milto, белый

26
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Диван Бизнес, черный, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Диван Бизнес, черный, двухместный

52

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности