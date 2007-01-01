Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Scheme, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Scheme, черный
7 оценок
14 590
Кресло офисное Scheme, черный - фото 1Кресло офисное Scheme, черный - фото 2Кресло офисное Scheme, черный - фото 3Кресло офисное Scheme, черный - фото 4Кресло офисное Scheme, черный - фото 5Кресло офисное Scheme, черный - фото 6Кресло офисное Scheme, черный - фото 7Кресло офисное Scheme, черный - фото 8Кресло офисное Scheme, черный - фото 9
Кресло офисное Scheme, черный

Артикул: CH-083-694
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Высота1170/1270 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

В набивке использован поролон высокой плотности.

Кресло отличается своим актуальным, эргономичным дизайном.
Высокая, вентилируемая спинка с мягкими вставками поддерживает осанку ровной и снижает усталость спины.
Модель оснащена механизмом качания. Вентилируемая спинка кресла. Обивка выполнена из высококачественной мебельной ткани. Она устойчива к износу, создает комфортные условия в любом температурном режиме и неприхотлива в уходе.
Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья485/585 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки14.03 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

