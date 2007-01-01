Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло офисное Scheme, черный, ткань
Кресло офисное Scheme, черный, ткань
11 оценок
16 090
Кресло офисное Scheme, черный, ткань - фото 1Кресло офисное Scheme, черный, ткань - фото 2Кресло офисное Scheme, черный, ткань - фото 3Кресло офисное Scheme, черный, ткань - фото 4Кресло офисное Scheme, черный, ткань - фото 5
Кресло офисное Scheme, черный, ткань

Артикул: CH-083-696
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Высота1170/1270 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

В набивке использован поролон высокой плотности.

Кресло отличается своим актуальным эргономичным дизайном.
Высокая вентилируемая спинка с мягкими вставками поддерживает осанку ровной и снижает усталость спины.
Модель оснащена механизмом качания. Вентилируемая спинка кресла. Обивка кресла выполнена из высококачественной мебельной ткани. Она устойчива к износу, создает комфортные условия в любом температурном режиме и неприхотлива в уходе.
Надежный механизм "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и комфорт за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировкой усилия качания под вес сидящего, позволяет регулировать высоту сиденья.
Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Высота1170/1270 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья485/585 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветчерный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки12.52 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
