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Настоящее фото товара Кресло Виго, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Виго
34 оценки
15 49014
18 000 ₽
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Распродажа

Кресло Виго

Артикул: CH-000-984
34 оценки
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота770 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Полукресло Виго - компактное полукресло для заведений с ограниченным пространством.

Подходит для: кофейни, небольшие кафе, фудкорты.

Преимущества:

- компактность
- удобство для гостей
- подходит для плотной посадки

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота770 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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