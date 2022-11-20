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Кресло офисное Topchairs ST-Basic зеленый TW-03 зеленый

Артикул: CH-049-513
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Практичная и функциональная модель, которая отлично дополнит любой офисный интерьер или рабочее место дома.

Крестовина и подлокотники выполнены из крепкого пластика. Обивка из сетки на спинке и из сплошной ткани на сиденье смотрится элегантно и стильно - это практичное решение для постоянного использования. Материал не боится повреждений и потертостей, на нем не видны пятна.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 59*28*58,5
Вес брутто: 10,900
Объем: 0,097

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья445/540 мм
  • Глубина655 мм
  • Вес8.3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл, пластик, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветзеленый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки280 мм
  • Глубина упаковки585 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки10.90 кг

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