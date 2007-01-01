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Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный
26 оценок
4 990
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Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный - фото 1Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный - фото 2Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный - фото 3Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный - фото 4

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный

Артикул: CH-030-289
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина605 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло TopChairs ST-Basic офисное сетка/ткань красный крестовина пластик механизм Пиастра

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина605 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья445/540 мм
  • Вес8.3 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки280 мм
  • Глубина упаковки585 мм
  • Вес упаковки9.05 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Габариты упаковки для логистики580
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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