Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло TopChairs ST-Basic офисное сетка/ткань красный крестовина пластик механизм Пиастра
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина605 мм
- Глубина580 мм
- Высота890 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья445/540 мм
- Вес8.3 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки590 мм
- Высота упаковки280 мм
- Глубина упаковки585 мм
- Вес упаковки9.05 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Габариты упаковки для логистики580
- Изделия стопируютсяНет