Характеристики товара
Описание
Эргономика и технологичность для продуктивного дня
Офисное кресло TopChairs Structo создано для тех, кто ценит не только стиль, но и максимальный комфорт в течение всего рабочего дня. Современный дизайн с выразительной формой спинки и анатомической посадкой делает эту модель не только визуально привлекательной, но и функциональной. Кресло легко впишется в интерьер домашнего кабинета или современного офиса.
Дышащая обивка и адаптивная поддержка
Обивка выполнена из прочной сетчатой ткани, которая обеспечивает отличную вентиляцию — особенно актуально при длительном сидении. Сетка не накапливает тепло, устойчива к износу и проста в уходе. Эргономичная форма спинки с поясничной поддержкой, регулируемый подголовник и настраиваемая глубина сиденья позволяют подстроить кресло под индивидуальные особенности пользователя.
Продуманные детали для максимального удобства
Механизм качания с регулировкой, мягкие подлокотники и усиленная металлическая крестовина с нейлоновыми роликами обеспечивают устойчивость и плавное передвижение. Полиуретановые ролики долговечны, не царапают напольное покрытие и легко скользят по разным поверхностям. Газ-лифт 4 класса гарантирует надежность и комфортную регулировку высоты.
Универсальный выбор для работы и учёбы
Кресло Structo выдерживает нагрузку до 136 кг и станет отличным решением для дома, офиса или учебного пространства. Это идеальный выбор для тех, кто проводит много времени за рабочим столом и ищет грамотное сочетание эргономики и современного дизайна.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина650 мм
- Высота1345 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья420/470 мм
- Высота до сиденья470/530 мм
- Вес16.5 кг
- Материалметалл, полиуретан
- Материал сиденьясетка
- Допустимая нагрузка136
- Цветчерный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки320 мм
- Вес упаковки18.50 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Габариты упаковки для логистики740
- Изделия стопируютсяНет