Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Structo, черная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Structo, черная сетка
9 оценок
25 990
Кресло офисное TopChairs Structo, черная сетка - фото 1Кресло офисное TopChairs Structo, черная сетка - фото 2Кресло офисное TopChairs Structo, черная сетка - фото 3Кресло офисное TopChairs Structo, черная сетка - фото 4

Кресло офисное TopChairs Structo, черная сетка

Артикул: CH-084-054
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1345 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Эргономика и технологичность для продуктивного дня

Офисное кресло TopChairs Structo создано для тех, кто ценит не только стиль, но и максимальный комфорт в течение всего рабочего дня. Современный дизайн с выразительной формой спинки и анатомической посадкой делает эту модель не только визуально привлекательной, но и функциональной. Кресло легко впишется в интерьер домашнего кабинета или современного офиса.
Дышащая обивка и адаптивная поддержка
Обивка выполнена из прочной сетчатой ткани, которая обеспечивает отличную вентиляцию — особенно актуально при длительном сидении. Сетка не накапливает тепло, устойчива к износу и проста в уходе. Эргономичная форма спинки с поясничной поддержкой, регулируемый подголовник и настраиваемая глубина сиденья позволяют подстроить кресло под индивидуальные особенности пользователя.
Продуманные детали для максимального удобства
Механизм качания с регулировкой, мягкие подлокотники и усиленная металлическая крестовина с нейлоновыми роликами обеспечивают устойчивость и плавное передвижение. Полиуретановые ролики долговечны, не царапают напольное покрытие и легко скользят по разным поверхностям. Газ-лифт 4 класса гарантирует надежность и комфортную регулировку высоты.
Универсальный выбор для работы и учёбы
Кресло Structo выдерживает нагрузку до 136 кг и станет отличным решением для дома, офиса или учебного пространства. Это идеальный выбор для тех, кто проводит много времени за рабочим столом и ищет грамотное сочетание эргономики и современного дизайна.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1345 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья420/470 мм
  • Высота до сиденья470/530 мм
  • Вес16.5 кг
  • Материалметалл, полиуретан
  • Материал сиденьясетка
  • Допустимая нагрузка136
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки320 мм
  • Вес упаковки18.50 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики740
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

