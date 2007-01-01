Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Formality, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Formality, черный
14 оценок
37 190
Кресло Formality, черный - фото 1Кресло Formality, черный - фото 2Кресло Formality, черный - фото 3Кресло Formality, черный - фото 4Кресло Formality, черный - фото 5Кресло Formality, черный - фото 6Кресло Formality, черный - фото 7Кресло Formality, черный - фото 8Кресло Formality, черный - фото 9Кресло Formality, черный - фото 10
Кресло Formality, черный

Артикул: CH-083-698
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина665 мм
  • Высота1215/1295 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Характеристики товара

Описание

Кресло – идеальное решение для дома и офиса. Оно не только станет стильным дополнением интерьера, но и подчеркнёт ваш статус, создаст комфортную рабочую атмосферу, позаботится о вашем самочувствии и повысит работоспособность.

Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Она по сравнению с искусственной кожей более мягкая, износостойкая, обладает повышенной воздухопроницаемостью и водоотталкивающими свойствами.
Наполнитель из формованного пенополиуретана с эффектом памяти не вызывает усталости при длительной работе. Благодаря низкому уровню отходов при производстве этот материал ещё и экологичен.
Алюминиевое пятилучие отличается стабильностью и долговечностью: этот металл в сравнении с железом менее склонен к коррозии.
Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счёт синхронного движения спинки и сидения. Он позволяет зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жёсткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает антишок-эффектом, обеспечивающим плавное возвращение спинки в рабочее положение.
Кресло способно воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья495/575 мм
  • Материалалюминий
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки24.98 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

