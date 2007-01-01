Характеристики товара
Описание
TopChairs Simplex New — это лаконичное и практичное решение для обустройства рабочего пространства дома, в офисе или учебной зоне подростка. Кресло выполнено в светло-сером цвете, который добавляет интерьеру свежести и визуальной легкости. Сетчатая обивка обеспечивает отличную вентиляцию спины даже при длительном сидении, а эргономичная форма спинки с поддержкой поясницы снижает нагрузку на позвоночник и способствует правильной осанке. Мягкое сиденье обтянуто износостойкой тканью, устойчивой к пятнам и истиранию. Кресло оснащено механизмом качания пиастра и имеет регулировку по высоте (сиденье — от 43 до 51 см, общая высота — от 90 до 99 см), что позволяет подстроить посадку под индивидуальные параметры. Газ-лифт 2 класса выдерживает нагрузку до 120 кг. Прочная и надёжная крестовина из полипропилена обеспечивает стабильность конструкции. Поворотные ролики, также из полипропилена, плавно скользят по полу, не повреждая покрытие и не создавая шума. TopChairs Simplex New — это сочетание минимализма, комфорта и надежности в современном исполнении. Отлично подойдет как для офиса, так и для домашнего рабочего уголка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина580 мм
- Высота990 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья430/510 мм
- Вес6.25 кг
- Материал сиденьясетка
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Вес упаковки6.90 кг
- Габариты упаковки для логистики530
- Изделия стопируютсяНет