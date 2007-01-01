Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло офисное TopChairs Simplex New серый
Кресло офисное TopChairs Simplex New серый
4 990
Артикул: CH-080-431
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота990 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

TopChairs Simplex New — это лаконичное и практичное решение для обустройства рабочего пространства дома, в офисе или учебной зоне подростка. Кресло выполнено в светло-сером цвете, который добавляет интерьеру свежести и визуальной легкости. Сетчатая обивка обеспечивает отличную вентиляцию спины даже при длительном сидении, а эргономичная форма спинки с поддержкой поясницы снижает нагрузку на позвоночник и способствует правильной осанке. Мягкое сиденье обтянуто износостойкой тканью, устойчивой к пятнам и истиранию. Кресло оснащено механизмом качания пиастра и имеет регулировку по высоте (сиденье — от 43 до 51 см, общая высота — от 90 до 99 см), что позволяет подстроить посадку под индивидуальные параметры. Газ-лифт 2 класса выдерживает нагрузку до 120 кг. Прочная и надёжная крестовина из полипропилена обеспечивает стабильность конструкции. Поворотные ролики, также из полипропилена, плавно скользят по полу, не повреждая покрытие и не создавая шума. TopChairs Simplex New — это сочетание минимализма, комфорта и надежности в современном исполнении. Отлично подойдет как для офиса, так и для домашнего рабочего уголка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья430/510 мм
  • Вес6.25 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки6.90 кг
  • Габариты упаковки для логистики530
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

