Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Structo, серая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Structo, серая сетка
5 оценок
25 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное TopChairs Structo, серая сетка - фото 1Кресло офисное TopChairs Structo, серая сетка - фото 2Кресло офисное TopChairs Structo, серая сетка - фото 3Кресло офисное TopChairs Structo, серая сетка - фото 4

Кресло офисное TopChairs Structo, серая сетка

Артикул: CH-084-063
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1345 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Флори-Б velvet венге black
Фотография товара Диван Флори-Б velvet венге black от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 2
Фотография товара Стол Лидер 2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Эргономика и технологичность для продуктивного дня

Офисное кресло TopChairs Structo создано для тех, кто ценит не только стиль, но и максимальный комфорт в течение всего рабочего дня. Современный дизайн с выразительной формой спинки и анатомической посадкой делает эту модель не только визуально привлекательной, но и функциональной. Кресло легко впишется в интерьер домашнего кабинета или современного офиса.
Дышащая обивка и адаптивная поддержка
Обивка выполнена из прочной сетчатой ткани, которая обеспечивает отличную вентиляцию — особенно актуально при длительном сидении. Сетка не накапливает тепло, устойчива к износу и проста в уходе. Эргономичная форма спинки с поясничной поддержкой, регулируемый подголовник и настраиваемая глубина сиденья позволяют подстроить кресло под индивидуальные особенности пользователя.
Продуманные детали для максимального удобства
Механизм качания с регулировкой, мягкие подлокотники и усиленная металлическая крестовина с нейлоновыми роликами обеспечивают устойчивость и плавное передвижение. Полиуретановые ролики долговечны, не царапают напольное покрытие и легко скользят по разным поверхностям. Газ-лифт 4 класса гарантирует надежность и комфортную регулировку высоты.
Универсальный выбор для работы и учёбы
Кресло Structo выдерживает нагрузку до 136 кг и станет отличным решением для дома, офиса или учебного пространства. Это идеальный выбор для тех, кто проводит много времени за рабочим столом и ищет грамотное сочетание эргономики и современного дизайна.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1345 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья420/470 мм
  • Высота до сиденья470/530 мм
  • Вес16.5 кг
  • Материалметалл, полиуретан
  • Материал сиденьясетка
  • Допустимая нагрузка136
  • Цветсерый
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки320 мм
  • Вес упаковки18.50 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики740
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Лиз, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лиз, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 190
Оптовая цена

Диван Лиз, 2х местный

85
Фотография товара Стул Moseo Office SG от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Moseo Office SG, произведённого компанией ChiedoCover
27 790
Оптовая цена

Стул Moseo Office SG

12
Хит
Фотография товара Диван Мистик, велюр Вэлла 04, цоколь ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб вотан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мистик, велюр Вэлла 04, цоколь ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб вотан, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690

Диван Мистик, велюр Вэлла 04, цоколь ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб вотан

88
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло офисное Prism, газлифт, сетка, хром, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 39041
5 690 ₽

Кресло офисное Prism, газлифт, сетка, хром, белый, черный

5
В наличии 410 шт.
Фотография товара Диван Лорд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лорд, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490
Оптовая цена

Диван Лорд

8
Распродажа
Фотография товара Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49024
18 890 ₽Оптовая цена

Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), синий

6
Хит
Фотография товара Диван Matrix, кожзам Galaxy Dark Grey, ножки металл, RAL 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Matrix, кожзам Galaxy Dark Grey, ножки металл, RAL 9005, произведённого компанией ChiedoCover
от19 49055
42 690 ₽

Диван Matrix, кожзам Galaxy Dark Grey, ножки металл, RAL 9005

84
Фотография товара Стул Менеджер черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Стул Менеджер черный

40
Фотография товара Диван Витра, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Витра, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 190
Оптовая цена

Диван Витра, 2-х местный

51
Настоящее фото товара Стул Classic на кантилевере , произведённого компанией ChiedoCover
от20 190
Оптовая цена

Стул Classic на кантилевере

36

Другие товары из раздела офисные кресла

Настоящее фото товара Кресло Вип 2ДС, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Кресло Вип 2ДС

14
Настоящее фото товара Кресло Надир 1П, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Надир 1П

12
Настоящее фото товара Кресло Ray RCH, высокая спинка RPH-28, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 190

Кресло Ray RCH, высокая спинка RPH-28, бежевый

8
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Simple SN серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple SN серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Кресло офисное TopChairs Simple SN серый

13
В наличии 3 шт.В пути 100 шт.
New
Фотография товара Кресло Edge, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Edge, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Кресло Edge, черный, серый

13
В наличии 49 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное Primacy, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Primacy, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 890

Кресло офисное Primacy, черный

7
В наличии 12 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное Marathon, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Marathon, черный, произведённого компанией ChiedoCover
27 490

Кресло офисное Marathon, черный

12
В наличии 176 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное Giant, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Giant, серый, произведённого компанией ChiedoCover
26 290

Кресло офисное Giant, серый

5
В наличии 56 шт.
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Core Expert, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Core Expert, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Кресло офисное TopChairs Core Expert, черный

7
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Siento, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Siento, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Кресло руководителя TopChairs Siento, серый

10

Товар в корзине

Кресло офисное TopChairs Structo, серая сетка
Кресло офисное TopChairs Structo, серая сетка
25 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Лиз, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лиз, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 190
Оптовая цена

Диван Лиз, 2х местный

85
Фотография товара Стул Moseo Office SG от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Moseo Office SG, произведённого компанией ChiedoCover
27 790
Оптовая цена

Стул Moseo Office SG

12
Хит
Фотография товара Диван Мистик, велюр Вэлла 04, цоколь ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб вотан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мистик, велюр Вэлла 04, цоколь ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб вотан, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690

Диван Мистик, велюр Вэлла 04, цоколь ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб вотан

88
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло офисное Prism, газлифт, сетка, хром, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 39041
5 690 ₽

Кресло офисное Prism, газлифт, сетка, хром, белый, черный

5
В наличии 410 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности