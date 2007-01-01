Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Keystone, черный, 6 массажных модулей, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Keystone, черный, 6 массажных модулей
15 оценок
20 690
Кресло офисное Keystone, черный, 6 массажных модулей - фото 1Кресло офисное Keystone, черный, 6 массажных модулей - фото 2Кресло офисное Keystone, черный, 6 массажных модулей - фото 3
Кресло офисное Keystone, черный, 6 массажных модулей

Артикул: CH-083-689
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Высота1120/1220 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Благодаря креслу времяпровождение в офисе станет гораздо приятнее! Восстановительный массажный эффект прямо на рабочем месте - залог продуктивной работы и гарантия хорошего настроения в течение всего дня.

Эргономичная конструкция кресла обеспечивает пользователю максимальный уровень комфорта.
6 массажных модулей, встроенных в спинку кресла, помогут снять проблемы сидячего образа жизни.
Модель оснащена надежным механизмом качания "Top Gun", который позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировкой наклона под вес сидящего.
Прочные пластиковые подлокотники имеют мягкие накладки.
Тип питания - от сети 220 Вольт.
Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Высота1120/1220 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья480/580 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки17.35 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

