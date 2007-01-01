Характеристики товара
Описание
Благодаря креслу времяпровождение в офисе станет гораздо приятнее! Восстановительный массажный эффект прямо на рабочем месте - залог продуктивной работы и гарантия хорошего настроения в течение всего дня.
Эргономичная конструкция кресла обеспечивает пользователю максимальный уровень комфорта.
6 массажных модулей, встроенных в спинку кресла, помогут снять проблемы сидячего образа жизни.
Модель оснащена надежным механизмом качания "Top Gun", который позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировкой наклона под вес сидящего.
Прочные пластиковые подлокотники имеют мягкие накладки.
Тип питания - от сети 220 Вольт.
Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Высота1120/1220 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья480/580 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки17.35 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет