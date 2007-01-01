Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Optimo, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Optimo, черный
12 оценок
8 990
Кресло офисное TopChairs Optimo, черный - фото 1Кресло офисное TopChairs Optimo, черный - фото 2Кресло офисное TopChairs Optimo, черный - фото 3Кресло офисное TopChairs Optimo, черный - фото 4Кресло офисное TopChairs Optimo, черный - фото 5Кресло офисное TopChairs Optimo, черный - фото 6Кресло офисное TopChairs Optimo, черный - фото 7Кресло офисное TopChairs Optimo, черный - фото 8

Кресло офисное TopChairs Optimo, черный

Артикул: CH-084-076
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1160 мм
  • Ширина сиденья665 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Эргономичный дизайн для продуктивной работы

Кресло офисное TopChairs Optimo создано для тех, кто ценит удобство и функциональность. Высокая спинка с комфортным изгибом надёжно поддерживает спину и шею, снижая нагрузку на позвоночник. Удобные подлокотники обеспечивают комфорт для рук во время длительной работы или учёбы.
Воздухопроницаемость и практичность
Спинка и сиденье кресла выполнены из прочной сетчатой ткани — износостойкой и воздухопроницаемой, которая сохраняет форму, обеспечивает вентиляцию и не требует особого ухода. Сетка способствует циркуляции воздуха, предотвращая перегрев спины при длительном сидении. Надежный механизм выдерживает нагрузку до 120 кг.
Надёжная основа и плавная регулировка
Крестовина и ролики выполнены из износостойкого полипропилена — лёгкого, но прочного материала, который устойчив к механическим повреждениям и не царапает пол. Механизм пиастра с газлифтом 2 класса позволяет отрегулировать высоту сиденья под индивидуальные предпочтения.
Универсальность и удобство
Благодаря нейтральному дизайну кресло TopChairs Optimo подходит для разных стилей интерьера и функциональных зон — от офиса до домашнего рабочего уголка. Чёрный универсальный цвет, лаконичный силуэт и эргономика делают это кресло стильным и функциональным решением для повседневного использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1160 мм
  • Ширина сиденья665 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья400/500 мм
  • Вес8.7 кг
  • Материалполипропилен
  • Материал сиденьясетка
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки360 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Вес упаковки10.15 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики880
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

