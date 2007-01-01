Характеристики товара
Описание
Эргономичный дизайн для продуктивной работы
Кресло офисное TopChairs Optimo создано для тех, кто ценит удобство и функциональность. Высокая спинка с комфортным изгибом надёжно поддерживает спину и шею, снижая нагрузку на позвоночник. Удобные подлокотники обеспечивают комфорт для рук во время длительной работы или учёбы.
Воздухопроницаемость и практичность
Спинка и сиденье кресла выполнены из прочной сетчатой ткани — износостойкой и воздухопроницаемой, которая сохраняет форму, обеспечивает вентиляцию и не требует особого ухода. Сетка способствует циркуляции воздуха, предотвращая перегрев спины при длительном сидении. Надежный механизм выдерживает нагрузку до 120 кг.
Надёжная основа и плавная регулировка
Крестовина и ролики выполнены из износостойкого полипропилена — лёгкого, но прочного материала, который устойчив к механическим повреждениям и не царапает пол. Механизм пиастра с газлифтом 2 класса позволяет отрегулировать высоту сиденья под индивидуальные предпочтения.
Универсальность и удобство
Благодаря нейтральному дизайну кресло TopChairs Optimo подходит для разных стилей интерьера и функциональных зон — от офиса до домашнего рабочего уголка. Чёрный универсальный цвет, лаконичный силуэт и эргономика делают это кресло стильным и функциональным решением для повседневного использования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина630 мм
- Высота1160 мм
- Ширина сиденья665 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья400/500 мм
- Вес8.7 кг
- Материалполипропилен
- Материал сиденьясетка
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки360 мм
- Высота упаковки640 мм
- Вес упаковки10.15 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Габариты упаковки для логистики880
- Изделия стопируютсяНет