Характеристики товара
Описание
Кресло Олби Квадро — уют в каждой детали. Кресло Олби Квадро выполнено в лаконичном стиле — его прямые формы, сдержанный горчичный цвет и светлые деревянные ножки гармонично впишутся как в современный, так и в минималистичный интерьер. Мягкая обивка из шенилла придаёт модели особую уютность и теплоту, а декоративная прямоугольная прострочка делает внешний вид более выразительным. Широкое посадочное место и комфортная спинка обеспечивают удобство даже при длительном отдыхе. Каркас крепко установлен на четырёх ножках из массива гевеи — они прочные, устойчивые и не скользят благодаря защитным подпятникам, которые, к тому же, бережно относятся к напольным покрытиям. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг, что делает его подходящим практически для любого пользователя. Благодаря универсальному дизайну оно будет уместно смотреться в гостиной, спальне, лаунж-зоне или интерьере кафе. Кресло Олби Квадро — идеальное решение для тех, кто ценит комфорт, стиль и натуральные материалы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1010 мм
- Глубина830 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья1000 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Высота посадочного места 430 мм
- Вес11 кг
- Материал сиденьяткань, шенилл
- Материал каркасамассив дерева
- Допустимая нагрузка120
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки13 кг
- Габариты упаковки для логистики1020
- Изделия стопируютсяНет