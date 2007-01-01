Характеристики товара
Описание
Мягкий стул с округлой спинкой анатомической формы и удобными подлокотниками подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий и приятный на ощупь материал.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина630 мм
- Высота840 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Вес6.45 кг
- Максимальная нагрузкадо 120 кг кг
- Материалвелюр, металл
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет