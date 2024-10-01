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Кресло Flow 104 - фото 1

Кресло Flow 104

Артикул: CH-067-724
13 оценок
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Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Орех/ Бежевый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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