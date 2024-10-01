Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кресло Француз угловой, шоколад
Кресло Француз, коричневый
Кресло Француз, шоколад
Кресло Француз, серый
Кресло Француз оттоманка, серый
Подвесное кресло Bielefeld с ротангом коричневое, бежевая подушка
Кресло лаунж Tail, коричневый
Кресло лаунж Tail, кремовый
Кресло лаунж Joaquin, серый
Кресло лаунж Jamie, серый