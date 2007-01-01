Характеристики товара
Описание
Данная модель отлично подойдет для небольших офисов. Кресло обито износостойкой тканью, имеет удобные Т-образные подлокотники и широкое сидение. Данную модель можно подстроить по высоте к любому столу.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина580/810 мм
- Высота940/1080 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья320/460 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки574 мм
- Высота упаковки574 мм
- Глубина упаковки252 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет