Характеристики товара
Описание
Прочная конструкция и высокое качество полукресел из гнутого массива бука позволяет использовать такие изделия не только в домах, но и в кафе, ресторанах и барах.
Особенностью такого полукресла является легкость и лаконичный дизайн.
Изделия доступны для заказа в цветах: темный орех, светлый орех, белый, беленый дуб, слоновой кости , крем - без наценки; по каталогам RAL и NCS наценка +10%
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина440 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Высота спинки860 мм
- Вес6 кг
- Материалмассив бука
- Цветсветлое дерево
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки870 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Вес упаковки7.50 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет