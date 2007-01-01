Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул поворотный Рокси Стиль, произведённого компанией ChiedoCover
Стул поворотный Рокси Стиль
15 оценок
6 990
Товар в корзине. Перейти
Стул поворотный Рокси Стиль - фото 1Стул поворотный Рокси Стиль - фото 2Стул поворотный Рокси Стиль - фото 3Стул поворотный Рокси Стиль - фото 4Стул поворотный Рокси Стиль - фото 5Стул поворотный Рокси Стиль - фото 6Стул поворотный Рокси Стиль - фото 7Стул поворотный Рокси Стиль - фото 8Стул поворотный Рокси Стиль - фото 9Стул поворотный Рокси Стиль - фото 10Стул поворотный Рокси Стиль - фото 11Стул поворотный Рокси Стиль - фото 12

Стул поворотный Рокси Стиль

Артикул: CH-069-305
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья370/400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло лаунж Kate, серый
Фотография товара Кресло лаунж Kate, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул поворотный "Рокси Стиль” отличается оригинальном дизайном в стиле Лофт, имеет эстетически красивую форму и компактный размер, что делает его подходящим для использования в общепите. Элегантная спинка и тонкие линии стула придают особое настроение, а достаточно глубокая посадка обеспечивает комфорт.

Модель также подойдет для обустройства интерьера, выполненного в современном стиле, станет оригинальным украшением столовой, гостиной или помещения для посетителей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья370/400 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес8.4 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

