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Кресло Picasso серый, шенилл

Артикул: CH-078-467
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Какое кресло может создать уют даже в деловой обстановке? Отлично справится с этим комфортная и стильная модель серии Picasso. Современное мягкое кресло Picasso в лаконичном исполнении — воплощение утончённого вкуса и комфорта. Плавные линии и мягкая обивка из шенилла создают уютную атмосферу. Шенилл — это жаккардовая ткань со сложным рисунком плетения, мягкая, эластичная и износостойкая. Благодаря хлопковым волокнам в составе, она экологична и долговечна. Высокие деревянные ножки создают впечатление легкости и свободы пространства, а также облегчают уборку. Разнообразие цветов позволяет подобрать кресло к любому интерьеру, добавляя ему современности и стиля. Кресло Picasso станет прекрасным дополнением к дивану Picasso и подойдет в любой интерьер в современном стиле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина870 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья550 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес16.2 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалшенилл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Picasso серый, шенилл
Кресло Picasso серый, шенилл
29 390
В корзине

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