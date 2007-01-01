Характеристики товара
Описание
Основание кресла Аверс изготовлено из массива бука. Сиденье выполнено из гнутоклееной фанеры облицованной тканью или искусственной кожей. Поставляется в разобранном виде.
Возможно покрытие атмосферостойким лаком для применения на летних верандах, беседках и площадках.
Стоимость покрытия составит 10% от стоимости изделия.
Данная продукция не предназначена для использования вне помещения
Возможно покрытие атмосферостойким лаком для применения на летних верандах, беседках и площадках.
Стоимость покрытия составит 10% от стоимости изделия.
Данная продукция не предназначена для использования вне помещения
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина620 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Цветтемно-коричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет