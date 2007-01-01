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Кресло Авир У

Артикул: CH-076-694
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Основание кресла Аверс изготовлено из массива бука. Сиденье выполнено из гнутоклееной фанеры облицованной тканью или искусственной кожей. Поставляется в разобранном виде.

Возможно покрытие атмосферостойким лаком для применения на летних верандах, беседках и площадках.
Стоимость покрытия составит 10% от стоимости изделия.

Данная продукция не предназначена для использования вне помещения

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Цветтемно-коричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Авир У
Кресло Авир У
19 190
23 990 ₽
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