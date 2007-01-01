Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 57х58х81 Цвет поверхности : белый Материал поверхности : полипропилен с добавлением стекловолокна Допустимая нагрузка : 100 Страна производства : РОССИЯ Дополнительно : От пола до сиденья 44 см. Глубина сиденья 480мм Высота спинки 405мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина580 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Материалпластик
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет