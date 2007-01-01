Характеристики товара
Описание
Детское кресло TEMPO имеет удобное сидение и спинку. Изготовлено из ткани - сидение и сетки - спинка, основание прочный армированный полиамид. Отлично подойдет для детской игровой комнаты.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина470 мм
- Высота900 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Вес6.5 кг
- Максимальная нагрузкадо 100 кг кг
- Материалсетка
- Материал сиденьяткань
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет