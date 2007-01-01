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Кресло поворотное Pinky, розовый, ткань, сетка - фото 1Кресло поворотное Pinky, розовый, ткань, сетка - фото 2Кресло поворотное Pinky, розовый, ткань, сетка - фото 3Кресло поворотное Pinky, розовый, ткань, сетка - фото 4

Кресло поворотное Pinky, розовый, ткань, сетка

Артикул: CH-076-384
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Детское кресло TEMPO имеет удобное сидение и спинку. Изготовлено из ткани - сидение и сетки - спинка, основание прочный армированный полиамид. Отлично подойдет для детской игровой комнаты.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота900 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес6.5 кг
  • Максимальная нагрузкадо 100 кг кг
  • Материалсетка
  • Материал сиденьяткань
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Кресло поворотное Pinky, розовый, ткань, сетка
Кресло поворотное Pinky, розовый, ткань, сетка
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