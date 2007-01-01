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Настоящее фото товара Кресло Сола, хром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Сола, хром, черный
13 оценок
15 290
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Сола, хром, черный

Артикул: CH-087-758
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1145/1245 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильное кресло повышенного комфорта с высокой эргономичной спинкой и мягким подголовником подходит как сотрудникам, так и руководителям. Оно оснащено широкими двусторонними подлокотниками и механизмом качания Топ-Ган. Эта модель прекрасно дополнит интерьер открытого офиса или домашнего кабинета. Максимальная нагрузка до 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1145/1245 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасахром
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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