Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Root, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Root
6 оценок
69 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло Root - фото 1Кресло Root - фото 2Кресло Root - фото 3Кресло Root - фото 4Кресло Root - фото 5Кресло Root - фото 6Кресло Root - фото 7Кресло Root - фото 8Кресло Root - фото 9Кресло Root - фото 10
NEW

Кресло Root

Артикул: CH-083-635
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1260/1320 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Камила, пыльно-розовый велюр
Фотография товара Кресло Камила, пыльно-розовый велюр от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе.

Обивка кресла в зонах рабочих поверхностей выполнена из натуральной кожи, которая устойчива к воздействию высоких и низких температур, влаги, пластична, менее подвержена трению, износу, разрыву, чем искусственная. На нерабочих поверхностях применяется материал-компаньон – экокожа.
Плотная набивка, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.
Деревянные накладки на металлическом пятилучии и подлокотниках добавляют эстетическую привлекательность и прочность.
Механизм качания "мультиблок" отличается высоким уровнем надежности и функциональности. Функция фиксации в нескольких положениях позволяет выбрать оптимальную комфортную позицию.
Кресло выдерживает нагрузку до 125 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1260/1320 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья515/575 мм
  • Материалметалл, дерево
  • Материал сиденьянатуральная кожа
  • Цветчерный
  • Обивканатуральная кожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки30.66 кг
  • Объём упаковки0.50 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул пластиковый Snow, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Snow, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Snow, оливковый

30
В наличии 42 шт.
Хит
Фотография товара Диван Sigma, кожзам NITRO GREY, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Sigma, кожзам NITRO GREY, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890

Диван Sigma, кожзам NITRO GREY, каркас серебро

110
Фотография товара Стул Менеджер C11 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер C11 черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул Менеджер C11 черный

53
Хит
Фотография товара Диван Sigma, кожзам NITRO MINK, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Sigma, кожзам NITRO MINK, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890

Диван Sigma, кожзам NITRO MINK, каркас серебро

105
Фотография товара Стул Character со столиком, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Character со столиком, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Стул Character со столиком, хром

10
Настоящее фото товара Диван Бизнес, синий, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Диван Бизнес, синий, двухместный

40
Фотография товара Paris Ткань Темно-Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Paris Ткань Темно-Серый, произведённого компанией ChiedoCover
43 390
Оптовая цена

Paris Ткань Темно-Серый

54
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Диван Флагман, черный, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена

Диван Флагман, черный, двухместный

69
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), серый

8
Фотография товара Диван Сорренто 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сорренто 2, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена

Диван Сорренто 2

51

Другие товары из раздела офисные кресла

Фотография товара Кресло Aura от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Aura, произведённого компанией ChiedoCover
71 590
Оптовая цена

Кресло Aura

11
Фотография товара Кресло Spell A1719 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Spell A1719, произведённого компанией ChiedoCover
61 590
Оптовая цена

Кресло Spell A1719

15
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное M57, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное M57, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 09010
33 390 ₽Оптовая цена

Кресло офисное M57, черный

6
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло Астро 2Х, произведённого компанией ChiedoCover
14 290
Оптовая цена

Кресло Астро 2Х

14
Настоящее фото товара Кресло Барбара NEW 1Х, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Кресло Барбара NEW 1Х

9
Настоящее фото товара Кресло Верона 2ПС, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Кресло Верона 2ПС

11
Настоящее фото товара Кресло Аполло, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Кресло Аполло

7
Настоящее фото товара Кресло Леда, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Кресло Леда

15
Фотография товара Кресло поворотное Blanco, искусственный мех, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Blanco, искусственный мех, белый, произведённого компанией ChiedoCover
16 090

Кресло поворотное Blanco, искусственный мех, белый

6
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Simple SN серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple SN серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Кресло офисное TopChairs Simple SN серый

13
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.

Товар в корзине

Кресло Root
Кресло Root
69 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул пластиковый Snow, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Snow, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Snow, оливковый

30
В наличии 42 шт.
Хит
Фотография товара Диван Sigma, кожзам NITRO GREY, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Sigma, кожзам NITRO GREY, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890

Диван Sigma, кожзам NITRO GREY, каркас серебро

110
Фотография товара Стул Менеджер C11 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер C11 черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул Менеджер C11 черный

53
Хит
Фотография товара Диван Sigma, кожзам NITRO MINK, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Sigma, кожзам NITRO MINK, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890

Диван Sigma, кожзам NITRO MINK, каркас серебро

105

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности