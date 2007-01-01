Характеристики товара
Описание
Кресло идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе.
Обивка кресла в зонах рабочих поверхностей выполнена из натуральной кожи, которая устойчива к воздействию высоких и низких температур, влаги, пластична, менее подвержена трению, износу, разрыву, чем искусственная. На нерабочих поверхностях применяется материал-компаньон – экокожа.
Плотная набивка, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.
Деревянные накладки на металлическом пятилучии и подлокотниках добавляют эстетическую привлекательность и прочность.
Механизм качания "мультиблок" отличается высоким уровнем надежности и функциональности. Функция фиксации в нескольких положениях позволяет выбрать оптимальную комфортную позицию.
Кресло выдерживает нагрузку до 125 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Высота1260/1320 мм
- Ширина сиденья550 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья515/575 мм
- Материалметалл, дерево
- Материал сиденьянатуральная кожа
- Цветчерный
- Обивканатуральная кожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки30.66 кг
- Объём упаковки0.50 м3
- Изделия стопируютсяНет