Настоящее фото товара Кресло офисное Junction, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Junction, черный
9 оценок
41 590
Кресло офисное Junction, черный - фото 1Кресло офисное Junction, черный - фото 2Кресло офисное Junction, черный - фото 3Кресло офисное Junction, черный - фото 4
Кресло офисное Junction, черный

Артикул: CH-083-898
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина785 мм
  • Высота1165/1260 мм
  • Ширина сиденья560 мм
  • Глубина сиденья530 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Оригинальное кресло руководителя усиленной прочности и надежности. Модель выдерживает до 180 кг и оснащена сиденьем с блоком независимых пружин, что обеспечивает по-настоящему комфортную посадку при повышенных нагрузках.

Материалы – комбинированные (экокожа со вставками из фактурной ткани).
Подлокотники – пластиковые регулируемые.
Механизм качания – повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях. Регулировка кресла по высоте.
Крестовина – металлическая окрашенная.
Газпатрон – 4 класс по стандарту Germany DIN 4550.
Ролики – стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока – 11 мм, покрытие – нейлон.
Каркас – немонолитный.
Набивка – вспененный полиуретан.
Максимальная рекомендованная нагрузка – до 180 кг.
Поддержка шеи и головы, боковая поддержка спины по всей высоте и поясничная поддержка способствуют правильной осанке. Сиденье с блоком независимых пружин обеспечивает ортопедический эффект и максимальный комфорт на рабочем месте. Механизм качания с фиксацией в нескольких положениях позволяет откинуться и расслабиться в перерывах, зафиксировав компьютерное кресло в наиболее удобной позиции. Сиденье и подлокотники регулируются по высоте, адаптируясь под конкретного пользователя.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина785 мм
  • Высота1165/1260 мм
  • Ширина сиденья560 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья470/565 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки27.44 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

