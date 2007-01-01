Характеристики товара
Описание
Оригинальное кресло руководителя усиленной прочности и надежности. Модель выдерживает до 180 кг и оснащена сиденьем с блоком независимых пружин, что обеспечивает по-настоящему комфортную посадку при повышенных нагрузках.
Материалы – комбинированные (экокожа со вставками из фактурной ткани).
Подлокотники – пластиковые регулируемые.
Механизм качания – повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях. Регулировка кресла по высоте.
Крестовина – металлическая окрашенная.
Газпатрон – 4 класс по стандарту Germany DIN 4550.
Ролики – стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока – 11 мм, покрытие – нейлон.
Каркас – немонолитный.
Набивка – вспененный полиуретан.
Максимальная рекомендованная нагрузка – до 180 кг.
Поддержка шеи и головы, боковая поддержка спины по всей высоте и поясничная поддержка способствуют правильной осанке. Сиденье с блоком независимых пружин обеспечивает ортопедический эффект и максимальный комфорт на рабочем месте. Механизм качания с фиксацией в нескольких положениях позволяет откинуться и расслабиться в перерывах, зафиксировав компьютерное кресло в наиболее удобной позиции. Сиденье и подлокотники регулируются по высоте, адаптируясь под конкретного пользователя.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина785 мм
- Высота1165/1260 мм
- Ширина сиденья560 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья470/565 мм
- Материалметалл, пластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки27.44 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет