Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Formality, черный, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Formality, черный, ткань
6 оценок
37 190
Товар в корзине. Перейти
Кресло Formality, черный, ткань - фото 1Кресло Formality, черный, ткань - фото 2Кресло Formality, черный, ткань - фото 3Кресло Formality, черный, ткань - фото 4Кресло Formality, черный, ткань - фото 5Кресло Formality, черный, ткань - фото 6Кресло Formality, черный, ткань - фото 7Кресло Formality, черный, ткань - фото 8Кресло Formality, черный, ткань - фото 9Кресло Formality, черный, ткань - фото 10
NEW

Кресло Formality, черный, ткань

Артикул: CH-083-699
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина665 мм
  • Высота1215/1295 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Виго
Фотография товара Кресло Виго от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло - идеальное решение для дома и офиса. Оно не только станет стильным дополнением интерьера, но и подчеркнёт статус, создаст комфортную рабочую атмосферу, позаботится о вашем самочувствии и повысит работоспособность.

Обивка кресла выполнена из высококачественной, прочной и износостойкой ткани. Обивка из ткани менее подвержена тепловым перепадам, обладает высокой воздухопроницаемостью и антискользящими свойствами.
Наполнитель из формованного пенополиуретана с эффектом памяти не вызывает усталости при длительной работе. Благодаря низкому уровню отходов при производстве этот материал ещё и экологичен.
Алюминиевое пятилучие отличается стабильностью и долговечностью; этот металл, в сравнении с железом, менее склонен к коррозии.
Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счёт синхронного движения спинки и сиденья. Он позволяет зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жёсткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает "антишоковым" эффектом, обеспечивающим плавное возвращение спинки в рабочее положение.
Кресло способно воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина665 мм
  • Высота1215/1295 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья495/575 мм
  • Материалалюминий
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки24.68 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул офисный Echo свето-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Echo свето-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Стул офисный Echo свето-серый

26
В наличии 39 шт.
Фотография товара Диван Serene от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Serene, произведённого компанией ChiedoCover
от69 590
Оптовая цена

Диван Serene

57
Фотография товара Стул на колесах Sephi Roll, черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Sephi Roll, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Стул на колесах Sephi Roll, черная экокожа

81
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Диван Collo, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Диван Collo

82
Настоящее фото товара Кресло Стар, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена

Кресло Стар

12
Настоящее фото товара Диван Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена

Диван Альфа

9
Фотография товара Кресло компьютерное Linea, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Linea, черный, произведённого компанией ChiedoCover
53 690

Кресло компьютерное Linea, черный

7
В наличии 30 шт.
Фотография товара Диван Премьер, черный, трехместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Премьер, черный, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от42 490
Оптовая цена

Диван Премьер, черный, трехместный

48
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), белый

9
Фотография товара Диван Модена от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Модена, произведённого компанией ChiedoCover
от55 590
Оптовая цена

Диван Модена

31

Другие товары из раздела офисные кресла

Настоящее фото товара Кресло Барбара Стиль 2ХС, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Кресло Барбара Стиль 2ХС

10
Настоящее фото товара Кресло Барбара NEW 2XC, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Кресло Барбара NEW 2XC

11
Настоящее фото товара Кресло Импреза Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена

Кресло Импреза Люкс

13
Настоящее фото товара Кресло Омега Плюс, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Омега Плюс

7
Настоящее фото товара Кресло Хилтон 1Д, произведённого компанией ChiedoCover
39 490
Оптовая цена

Кресло Хилтон 1Д

9
Фотография товара Кресло Kent Комфорт Н, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kent Комфорт Н, хром, произведённого компанией ChiedoCover
18 190
Оптовая цена

Кресло Kent Комфорт Н, хром

9
Настоящее фото товара Кресло поворотное Giros, желтый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
9 290

Кресло поворотное Giros, желтый, ткань

6
New
Фотография товара Кресло офисное Idiom, черный, 4 массажных модуля от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Idiom, черный, 4 массажных модуля, произведённого компанией ChiedoCover
13 590

Кресло офисное Idiom, черный, 4 массажных модуля

6
В наличии 234 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное Scheme, черный, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Scheme, черный, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
16 090

Кресло офисное Scheme, черный, ткань

11
New
Фотография товара Кресло Ruckus, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ruckus, черный, произведённого компанией ChiedoCover
23 490

Кресло Ruckus, черный

15

Товар в корзине

Кресло Formality, черный, ткань
Кресло Formality, черный, ткань
37 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул офисный Echo свето-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Echo свето-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Стул офисный Echo свето-серый

26
В наличии 39 шт.
Фотография товара Диван Serene от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Serene, произведённого компанией ChiedoCover
от69 590
Оптовая цена

Диван Serene

57
Фотография товара Стул на колесах Sephi Roll, черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Sephi Roll, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Стул на колесах Sephi Roll, черная экокожа

81
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Диван Collo, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Диван Collo

82

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности