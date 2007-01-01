Характеристики товара
Описание
Кресло - идеальное решение для дома и офиса. Оно не только станет стильным дополнением интерьера, но и подчеркнёт статус, создаст комфортную рабочую атмосферу, позаботится о вашем самочувствии и повысит работоспособность.
Обивка кресла выполнена из высококачественной, прочной и износостойкой ткани. Обивка из ткани менее подвержена тепловым перепадам, обладает высокой воздухопроницаемостью и антискользящими свойствами.
Наполнитель из формованного пенополиуретана с эффектом памяти не вызывает усталости при длительной работе. Благодаря низкому уровню отходов при производстве этот материал ещё и экологичен.
Алюминиевое пятилучие отличается стабильностью и долговечностью; этот металл, в сравнении с железом, менее склонен к коррозии.
Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счёт синхронного движения спинки и сиденья. Он позволяет зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жёсткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает "антишоковым" эффектом, обеспечивающим плавное возвращение спинки в рабочее положение.
Кресло способно воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина665 мм
- Высота1215/1295 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья495/575 мм
- Материалалюминий
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки24.68 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет