Характеристики товара
Описание
Премиальное кресло классического дизайна с усиленными элементами конструкции. Металлическая рама из цельной трубы, армированный механизм качания и продуманная эргономика кресла обеспечат непревзойденный комфорт при максимальной нагрузке до 200 кг.
С повышенной нагрузкой способно обеспечить Вас необходимым комфортом в течение всего рабочего дня.
Обивка кресла выполнена из устойчивой к износу экокожи - современного материала на хлопковой основе. Эта обивка позволит сохранить презентабельный вид кресла на протяжении всего срока эксплуатации.
Усиленный механизм качания "Top Gun" обеспечивает возможность свободного качания с фиксацией в рабочем положении и регулировку силы отклонения под вес сидящего. Данный тип механизма отличается своей прочностью и надежностью.
Плотная набивка спинки и сиденья, мягкие накладки на металлических подлокотниках – современная эргономичная конструкция, создающая поддержку спины и поясницы.
Высокопрочный газлифт 4 класса.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина690 мм
- Высота1149/1250 мм
- Ширина сиденья580 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья465/555 мм
- Материалметалл, пластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки23.91 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Изделия стопируютсяНет