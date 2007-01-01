Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Suite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Suite, черный
5 оценок
27 490
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Suite, черный - фото 1Кресло офисное Suite, черный - фото 2Кресло офисное Suite, черный - фото 3Кресло офисное Suite, черный - фото 4Кресло офисное Suite, черный - фото 5Кресло офисное Suite, черный - фото 6Кресло офисное Suite, черный - фото 7Кресло офисное Suite, черный - фото 8Кресло офисное Suite, черный - фото 9Кресло офисное Suite, черный - фото 10Кресло офисное Suite, черный - фото 11Кресло офисное Suite, черный - фото 12Кресло офисное Suite, черный - фото 13
NEW

Кресло офисное Suite, черный

Артикул: CH-083-886
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина690 мм
  • Высота1149/1250 мм
  • Ширина сиденья580 мм
  • Глубина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Виго
Фотография товара Кресло Виго от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Премиальное кресло классического дизайна с усиленными элементами конструкции. Металлическая рама из цельной трубы, армированный механизм качания и продуманная эргономика кресла обеспечат непревзойденный комфорт при максимальной нагрузке до 200 кг.

С повышенной нагрузкой способно обеспечить Вас необходимым комфортом в течение всего рабочего дня.
Обивка кресла выполнена из устойчивой к износу экокожи - современного материала на хлопковой основе. Эта обивка позволит сохранить презентабельный вид кресла на протяжении всего срока эксплуатации.
Усиленный механизм качания "Top Gun" обеспечивает возможность свободного качания с фиксацией в рабочем положении и регулировку силы отклонения под вес сидящего. Данный тип механизма отличается своей прочностью и надежностью.
Плотная набивка спинки и сиденья, мягкие накладки на металлических подлокотниках – современная эргономичная конструкция, создающая поддержку спины и поясницы.
Высокопрочный газлифт 4 класса.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Высота1149/1250 мм
  • Ширина сиденья580 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья465/555 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки23.91 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул пластиковый Eames, бук, коралл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, бук, коралл, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Стул пластиковый Eames, бук, коралл

8
Фотография товара Диван Босс, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Босс, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
Оптовая цена

Диван Босс, 2-х местный

70
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 09024
14 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), зеленый

13
Фотография товара Диван Бизнес, 2-х местный с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бизнес, 2-х местный с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490
Оптовая цена

Диван Бизнес, 2-х местный с подлокотниками

68
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, бордо/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, бордо/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59030
6 490 ₽

Стул Самба, бордо/белый, каркас - серебро

59
Распродажа
Фотография товара Диван Хэнк, Рогожка Bravo grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хэнк, Рогожка Bravo grey, произведённого компанией ChiedoCover
от29 59060
73 490 ₽

Диван Хэнк, Рогожка Bravo grey

9
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), темно-серый

11
Настоящее фото товара Диван Алекто, черный, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Диван Алекто, черный, трехместный

69
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА ПРУТКЕ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА ПРУТКЕ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 19024
18 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА ПРУТКЕ), серый

15
Настоящее фото товара Диван Волна, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Диван Волна

9

Другие товары из раздела офисные кресла

Фотография товара Кресло Bug Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bug Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от24 090
Оптовая цена

Кресло Bug Grey

15
В наличии 133 шт.
Фотография товара Кресло Net RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Net RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Кресло Net RCH, черный

13
Настоящее фото товара Кресло Лорд Х, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Кресло Лорд Х

6
Настоящее фото товара Кресло Омега, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Омега

5
Настоящее фото товара Кресло Хилтон 1Д, произведённого компанией ChiedoCover
39 490
Оптовая цена

Кресло Хилтон 1Д

9
Настоящее фото товара Кресло Алекс CF, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена

Кресло Алекс CF

11
New
Фотография товара Кресло Orchestra, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Orchestra, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Кресло Orchestra, черный, серый

14
В наличии 21 шт.
New
Настоящее фото товара Офисное кресло для руководителей Burrow, синий, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Офисное кресло для руководителей Burrow, синий

7
В наличии 32 шт.
New
Фотография товара Кресло офисное Fortress, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Fortress, черный, произведённого компанией ChiedoCover
27 390

Кресло офисное Fortress, черный

12
New
Фотография товара Кресло офисное Solidarity, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Solidarity, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
27 090

Кресло офисное Solidarity, черный, серый

8

Товар в корзине

Кресло офисное Suite, черный
Кресло офисное Suite, черный
27 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул пластиковый Eames, бук, коралл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, бук, коралл, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Стул пластиковый Eames, бук, коралл

8
Фотография товара Диван Босс, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Босс, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
Оптовая цена

Диван Босс, 2-х местный

70
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 09024
14 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), зеленый

13
Фотография товара Диван Бизнес, 2-х местный с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бизнес, 2-х местный с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490
Оптовая цена

Диван Бизнес, 2-х местный с подлокотниками

68

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности