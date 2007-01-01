Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Giant, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Giant, серый
5 оценок
26 290
Кресло офисное Giant, серый - фото 1Кресло офисное Giant, серый - фото 2Кресло офисное Giant, серый - фото 3Кресло офисное Giant, серый - фото 4Кресло офисное Giant, серый - фото 5Кресло офисное Giant, серый - фото 6Кресло офисное Giant, серый - фото 7Кресло офисное Giant, серый - фото 8Кресло офисное Giant, серый - фото 9Кресло офисное Giant, серый - фото 10Кресло офисное Giant, серый - фото 11Кресло офисное Giant, серый - фото 12Кресло офисное Giant, серый - фото 13Кресло офисное Giant, серый - фото 14
NEW

Кресло офисное Giant, серый

Артикул: CH-083-893
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина715 мм
  • Высота1180/1270 мм
  • Ширина сиденья610 мм
  • Глубина сиденья585 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Удобное, солидное кресло с обивкой из высококачественной мебельной ткани и плотной набивкой. Просторные габариты обеспечивают комфортную посадку.

Обивка устойчива к износу, создает комфортные условия в любом температурном режиме и неприхотлива в уходе.
Усиленный каркас из уплотненной фанеры и высокопрочный газлифт 4 класса позволяют креслу выдерживать нагрузку до 180 кг.
Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Плотная набивка, усиленные пластиковые подлокотники с мягкими накладками, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина715 мм
  • Высота1180/1270 мм
  • Ширина сиденья610 мм
  • Глубина сиденья585 мм
  • Высота до сиденья505/595 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки20.60 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

