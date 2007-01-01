Характеристики товара
Описание
Удобное, солидное кресло с обивкой из высококачественной мебельной ткани и плотной набивкой. Просторные габариты обеспечивают комфортную посадку.
Обивка устойчива к износу, создает комфортные условия в любом температурном режиме и неприхотлива в уходе.
Усиленный каркас из уплотненной фанеры и высокопрочный газлифт 4 класса позволяют креслу выдерживать нагрузку до 180 кг.
Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Плотная набивка, усиленные пластиковые подлокотники с мягкими накладками, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина715 мм
- Высота1180/1270 мм
- Ширина сиденья610 мм
- Глубина сиденья585 мм
- Высота до сиденья505/595 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки20.60 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет