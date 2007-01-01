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Кресло садовое Борн, мокко

Артикул: CH-028-491
46 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло с прочной оплеткой из искусственного ротанга. Каркас кресла изготовлен из нержавеющего алюминия серебристого цвета, подлокотник- из необработанного тикового дерева. Лаконичный европейский дизайн кресла выгодно дополнит ваш интерьер. Кресло прослужит Вам ни один год как в помещении, так и на улице.

Штабелируемые кресла с прочной оплеткой из плоского искусственного ротанга. Рама изготовлена из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием серебристого цвета. Алюминиевые подлокотники с верхом из необработанного тика. Толщина алюминиевой стенки не менее 1,5 мм.

Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Подушка не входит в комплект, но предлагается отдельно в качестве комплектующих.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина570 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота850 мм
  • Вес5.2 кг
  • СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием, массив тикового дерева.
  • Количество мест1
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Вес упаковки5 кг

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Кресло садовое Борн, мокко
Кресло садовое Борн, мокко
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