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Кресло садовое Синти, мокко

Артикул: CH-028-478
47 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло из искусственного ротанга цвета слоновой кости. Каркас кресла изготовлен из нержавеющего алюминия и полностью оплетен. Широкое сиденье и высокая изогнутая спинка подарят комфорт вам и вашим гостям.

Штабелируемое куресло с прочной оплеткой из плоского искусственного ротанга.

Рама изготовлена из нержавеющего алюминия. Толщина алюминиевой стенки не менее 1,5 мм.

Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению матариал.

Подушка не входит в комплект, но предлагается отдельно в качестве комплектующих. В коллекции представлены также стулья"

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина570 мм
  • Ширина540 мм
  • Высота880 мм
  • Вес5.8 кг
  • СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием.
  • Количество мест1
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки880 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Вес упаковки6 кг

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло садовое Синти, мокко
Кресло садовое Синти, мокко
12 490
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