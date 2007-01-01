Характеристики товара
Описание
Кресло из искусственного ротанга цвета слоновой кости. Каркас кресла изготовлен из нержавеющего алюминия и полностью оплетен. Широкое сиденье и высокая изогнутая спинка подарят комфорт вам и вашим гостям.
Штабелируемое куресло с прочной оплеткой из плоского искусственного ротанга.
Рама изготовлена из нержавеющего алюминия. Толщина алюминиевой стенки не менее 1,5 мм.
Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению матариал.
Подушка не входит в комплект, но предлагается отдельно в качестве комплектующих. В коллекции представлены также стулья"
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина570 мм
- Ширина540 мм
- Высота880 мм
- Вес5.8 кг
- СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием.
- Количество мест1
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки880 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Объём упаковки0.27 м3
- Вес упаковки6 кг