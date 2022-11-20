Фотография Кресло пластиковое Carmen, черный/ янтарь от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло пластиковое Carmen, черный/ янтарь

4.2
Оптовая цена
от 7 390 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Кресло пластиковое Carmen, черный/ янтарь
Кресло пластиковое Carmen, черный/ янтарь
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Кресло пластиковое Carmen, черный/ янтарь

4.2
7390 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Carmen, белый/ фиолетовый
Кресло пластиковое Carmen, белый/ фиолетовый
Следующий Стул пластиковый GS 1060
Стул пластиковый GS 1060

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина530 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес4,75 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота790 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
220 ₽
Оптовая цена
5
Новогодний чехол на стул 01
Настоящее фото товара Стул Kvadro черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Kvadro черный
Настоящее фото товара Стол квадратный Ostby синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол квадратный Ostby синий
Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 012, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Гаага велюр OSCAR 012
Настоящее фото товара Банкетка Парма 5/1, произведённого компанией ChiedoCover
31 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Банкетка Парма 5/1
Настоящее фото товара Банкетка Парма 5/2, произведённого компанией ChiedoCover
32 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Банкетка Парма 5/2
Настоящее фото товара Банкетка Лотос 4, произведённого компанией ChiedoCover
23 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Банкетка Лотос 4
Настоящее фото товара Банкетка Лотос 6, произведённого компанией ChiedoCover
24 790 ₽
Оптовая цена
5
Банкетка Лотос 6
Настоящее фото товара Банкетка Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
28 990 ₽
Оптовая цена
5
Банкетка Лотос 3

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул пластиковый GS 1068, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул пластиковый GS 1068
Настоящее фото товара Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, светло-серый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, лен, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, лен
Настоящее фото товара Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
5
Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, антрацит
Настоящее фото товара Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, красный
Настоящее фото товара Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, тортора
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, антрацит
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, лен, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, лен
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, красный, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
5
Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, красный
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, светло-серый