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Кресло садовое Теко, табак

Артикул: CH-028-495
42 оценки
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Характеристики товара

Описание

Кресло с прочной оплеткой из искусственного ротанга. Каркас кресла изготовлен из нержавеющего алюминия серебристого цвета. Широкое сиденье и удобная спинка подарят комфорт вам и вашим гостям. Лаконичный европейский дизайн кресла выгодно дополнит ваш интерьер. Подушка не входит в комплект, но предлагается отдельно в качестве комплектующего.

Штабелируемые кресла с прочной оплеткой из плоского искусственного ротанга. Доступны в 6 различных цветах. Рама изготовлена из нержавеющего алюминия. Толщина алюминиевой стенки не менее 1,5 мм.

Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению материал.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина570 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота850 мм
  • Вес5.5 кг
  • СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием.
  • Количество мест1
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки900 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Вес упаковки6 кг

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Кресло садовое Теко, табак
Кресло садовое Теко, табак
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