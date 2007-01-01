Характеристики товара
Описание
Хромированные элементы являются частью уникального стиля кресла руководителя. Высокая эргономичная спинка с поясничной поддержкой усилит комфорт использования кресла.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина830 мм
- Высота1110/1210 мм
- Ширина сиденья570 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки640 мм
- Глубина упаковки430 мм
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет