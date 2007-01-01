Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Moderno GTP, топ-ган, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Moderno GTP, топ-ган, хром
11 оценок
10 690
Кресло Moderno GTP, топ-ган, хром - фото 1Кресло Moderno GTP, топ-ган, хром - фото 2Кресло Moderno GTP, топ-ган, хром - фото 3Кресло Moderno GTP, топ-ган, хром - фото 4Кресло Moderno GTP, топ-ган, хром - фото 5

Артикул: CH-069-664
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота900/1020 мм
  • Глубина сиденья420 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Уникальный каркас из металла и узкие хромированные подлокотники с небольшими пластиковыми накладками придают конструкции легкость и прочность. Горизонтальные строчки на спинке подчеркивают элегантный и современный вид. Хромированная крестовина выдерживает до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки430 мм
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

10 690
