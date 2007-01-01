Характеристики товара
Описание
Уникальный каркас из металла и узкие хромированные подлокотники с небольшими пластиковыми накладками придают конструкции легкость и прочность. Горизонтальные строчки на спинке подчеркивают элегантный и современный вид. Хромированная крестовина выдерживает до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина620 мм
- Высота900/1020 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья460/580 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки430 мм
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет