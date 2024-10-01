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Кресло Stella, белый

Артикул: CH-060-200
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло Stella — эталон утонченности и комфорта для современного дома. Романтичное, мягкое, созданное для ценителей изысканного дизайна и безупречного качества, оно станет жемчужиной вашего интерьера, создавая атмосферу роскоши и уюта.

Обивка из высококачественной ткани под букле дарит креслу Stella неповторимый шарм. Мягкая и приятная на ощупь, она напоминает овечью шерсть, создавая ощущение тепла и уюта.

Прочный металлический каркас обеспечивает долговечность и надежность, а итальянские резинотканевые ремни в основании придают креслу оптимальную эластичность, делая посадку еще более комфортной.

Элегантные накладки на подлокотниках, выполненные из той же ткани, что и обивка, добавляют креслу Stella аристократического шарма.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина845 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья505 мм
  • Цветбелый
  • Цвет ножекЧерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Отзывы

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