Характеристики товара
Описание
Кресло Stella — эталон утонченности и комфорта для современного дома. Романтичное, мягкое, созданное для ценителей изысканного дизайна и безупречного качества, оно станет жемчужиной вашего интерьера, создавая атмосферу роскоши и уюта.
Обивка из высококачественной ткани под букле дарит креслу Stella неповторимый шарм. Мягкая и приятная на ощупь, она напоминает овечью шерсть, создавая ощущение тепла и уюта.
Прочный металлический каркас обеспечивает долговечность и надежность, а итальянские резинотканевые ремни в основании придают креслу оптимальную эластичность, делая посадку еще более комфортной.
Элегантные накладки на подлокотниках, выполненные из той же ткани, что и обивка, добавляют креслу Stella аристократического шарма.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина845 мм
- Глубина660 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья505 мм
- Цветбелый
- Цвет ножекЧерный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаткань