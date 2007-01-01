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Кресло Toro серый, экокожа

Артикул: CH-078-548
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный дизайн с легкими нотками футуристичности и поражающая воображение эргономика, которая позволит вам по-настоящему расслабиться в любой ситуации, все это – кресло Toro: смелое, яркое решение для дома и офиса, способное преобразить даже самый простой и сдержанный интерьер, превратив его в современное пространство «с изюминкой» Высокая изогнутая спинка и приподнятое вверх сиденье словно приглашают вас присесть и самостоятельно оценить непревзойденный комфорт кресла Toro. Чаша кресла обита прессованной кожей и установлена на устойчивой «четырехпалой ножке» Подарите себе незабываемое ощущение легкости и релаксации, как будто законы гравитации над вами больше не властны, вместе с креслом Toro!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина890 мм
  • Глубина890 мм
  • Высота1050 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Вес20 кг
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Toro серый, экокожа
Кресло Toro серый, экокожа
104 290
В корзине

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