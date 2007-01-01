Характеристики товара
Описание
Стильный дизайн с легкими нотками футуристичности и поражающая воображение эргономика, которая позволит вам по-настоящему расслабиться в любой ситуации, все это – кресло Toro: смелое, яркое решение для дома и офиса, способное преобразить даже самый простой и сдержанный интерьер, превратив его в современное пространство «с изюминкой» Высокая изогнутая спинка и приподнятое вверх сиденье словно приглашают вас присесть и самостоятельно оценить непревзойденный комфорт кресла Toro. Чаша кресла обита искусственной замшей и установлена на устойчивой «четырехпалой ножке» Подарите себе незабываемое ощущение легкости и релаксации, как будто законы гравитации над вами больше не властны, вместе с креслом Toro!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина890 мм
- Глубина890 мм
- Высота1050 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья390 мм
- Вес20 кг
- Максимальная нагрузка250 кг
- Материал сиденьязамша
- Цветтемно-серый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет