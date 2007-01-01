Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Unity, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Unity
13 оценок
7 190
Товар в корзине. Перейти
Кресло Unity - фото 1Кресло Unity - фото 2Кресло Unity - фото 3Кресло Unity - фото 4Кресло Unity - фото 5
NEW

Кресло Unity

Артикул: CH-083-675
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Высота970/1100 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное кресло Таварес, серый велюр
Фотография товара Офисное кресло Таварес, серый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие
Фотография товара Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Доступное кресло на каждый день. Модель отличается утолщенным поролоном, обеспечивающим лучшую эргономику и поддержку спины. Хороший вариант для офиса и дома.

В обивке кресла использована прочная и износостойкая ткань ST. Материал неприхотлив в уходе, не имеет тенденций к выцветанию.
Основание сиденья - фанера.
Наполнитель кресла - поролон средней жесткости, повышенной толщины.
Модель оснащена механизмом «Перманент-контакт», который позволяет регулировать наклон, высоту спинки и глубину посадки.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Высота970/1100 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья400/530 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветчерный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки10.21 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Marc M3 Office SB от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marc M3 Office SB, произведённого компанией ChiedoCover
26 090
Оптовая цена

Стул Marc M3 Office SB

13
Фотография товара Диван Меркурий, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Меркурий, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена

Диван Меркурий, 2х местный

84
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 29042
15 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Masey с подлокотниками, серый

26
В наличии 50 шт.
Фотография товара Диван Аура, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Аура, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от31 690
Оптовая цена

Диван Аура, 2х местный

33
Распродажа
Фотография товара Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49024
18 890 ₽Оптовая цена

Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), черный

13
Фотография товара Диван двухместный Милано Комфорт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван двухместный Милано Комфорт , произведённого компанией ChiedoCover
от34 290
Оптовая цена

Диван двухместный Милано Комфорт

8
Настоящее фото товара Стул Rhythm, черно-зеленый, клетка, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Стул Rhythm, черно-зеленый, клетка

10
Фотография товара Диван Версаль 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Версаль 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от36 990
Оптовая цена

Диван Версаль 2х местный

43
Фотография товара Стул Lora, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lora, хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Стул Lora, хром

6
Настоящее фото товара Диван Авеню 2х-местный, без подлокотников, произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена

Диван Авеню 2х-местный, без подлокотников

33

Другие товары из раздела офисные кресла

Настоящее фото товара Кресло Крейн 2Д, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена

Кресло Крейн 2Д

14
Настоящее фото товара Кресло Крейн 2ДС, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Кресло Крейн 2ДС

8
Настоящее фото товара Кресло Астро 2ХС, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Кресло Астро 2ХС

8
Настоящее фото товара Кресло Барбара NEW 2XC, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Кресло Барбара NEW 2XC

11
Настоящее фото товара Кресло Министр 1П, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Министр 1П

9
Фотография товара Кресло Kent Н/П, хром, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kent Н/П, хром, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена

Кресло Kent Н/П, хром, сетка

10
Настоящее фото товара Кресло Ray RCH, высокая спинка RPH-28, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 190

Кресло Ray RCH, высокая спинка RPH-28, серый

10
New
Фотография товара Кресло Edge от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Edge, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Кресло Edge

7
В наличии 98 шт.
New
Фотография товара Кресло EP-300, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
8 590

Кресло EP-300, черный, экокожа

5
В наличии 3 шт.
New
Фотография товара Кресло Ruckus, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ruckus, черный, произведённого компанией ChiedoCover
23 490

Кресло Ruckus, черный

15

Товар в корзине

Кресло Unity
Кресло Unity
7 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Marc M3 Office SB от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marc M3 Office SB, произведённого компанией ChiedoCover
26 090
Оптовая цена

Стул Marc M3 Office SB

13
Фотография товара Диван Меркурий, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Меркурий, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена

Диван Меркурий, 2х местный

84
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 29042
15 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Masey с подлокотниками, серый

26
В наличии 50 шт.
Фотография товара Диван Аура, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Аура, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от31 690
Оптовая цена

Диван Аура, 2х местный

33

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности