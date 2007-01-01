Характеристики товара
Описание
Доступное кресло на каждый день. Модель отличается утолщенным поролоном, обеспечивающим лучшую эргономику и поддержку спины. Хороший вариант для офиса и дома.
В обивке кресла использована прочная и износостойкая ткань ST. Материал неприхотлив в уходе, не имеет тенденций к выцветанию.
Основание сиденья - фанера.
Наполнитель кресла - поролон средней жесткости, повышенной толщины.
Модель оснащена механизмом «Перманент-контакт», который позволяет регулировать наклон, высоту спинки и глубину посадки.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Высота970/1100 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья400/530 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяткань
- Цветчерный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки10.21 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет